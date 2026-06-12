उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पर्यटकों की बोलेरो पर गिरी बड़ी चट्टान, 2 की मौत
क्या है खबर?
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां पहाड़ी से एक बड़ा चट्टान पर्यटकों की बोलेरो पर गिरा, जिसमें दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा धारचूला के दारमा घाटी को जोड़ने वाली तवाघाट-सोबला-ढाकर मार्ग हुआ। घटना के समय बोलेरो पंपाबे के पास थी, जो धारचूला तहसील मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर है। बोलेरो में 5 यात्री सवार थे, जिसमें 3 लोग घायल हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसा
पंचाचूली से लौट रहे थे पर्यटक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के समय पर्यटक पंचाचूली ग्लेशियर बेस कैंप से धारचूला की ओर लौट रहे थे, तभी अचानक पहाड़ दरकने से चट्टान वाहन पर गिर गया। चट्टान गिरने के बाद वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम मौके पर पहुंच गई। बाद में सीमा सड़क संगठन (BRO) की टीम बुलाई गई और मलबा हटाने का कार्य शुरू किया।
हादसा
चमोली में हुई 4 लोगों की मौत
बताया जा रहा है कि जहां हादसा हुआ, वह दुर्गम क्षेत्र है, जिसके कारण राहत और बचाव दलों को मौके में पहुंचने पर थोड़ा समय लगा। इससे पहले, गुरुवार शाम को चमोली जिले की देवाल-घास मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर कैल नदी में जा गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद नदी में डूब गई थी।