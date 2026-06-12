उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पर्यटकों की बोलेरो पर गिरी बड़ी चट्टान (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पर्यटकों की बोलेरो पर गिरी बड़ी चट्टान, 2 की मौत

लेखन गजेंद्र 04:55 pm Jun 12, 202604:55 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां पहाड़ी से एक बड़ा चट्टान पर्यटकों की बोलेरो पर गिरा, जिसमें दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा धारचूला के दारमा घाटी को जोड़ने वाली तवाघाट-सोबला-ढाकर मार्ग हुआ। घटना के समय बोलेरो पंपाबे के पास थी, जो धारचूला तहसील मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर है। बोलेरो में 5 यात्री सवार थे, जिसमें 3 लोग घायल हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।