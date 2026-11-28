प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर शोक जताते हुए मुआवजे की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने एक्स पर लिखा, 'उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु से अत्यंत दुखी हूं। मृतकों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।'