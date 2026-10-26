उत्तराखंड सरकार ने चुनावों से पहले भर्ती पर लगी रोक हटाई

भर्ती सिर्फ उन पदों पर ही होगी जिन्हें आधिकारिक रूप से खाली माना गया है। हर पद को संबंधित अधिकारियों की मंजूरी मिलना जरूरी होगा, ताकि सारा काम व्यवस्थित तरीके से चलता रहे।

स्कूली शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने साफ कहा कि यह पूरी प्रक्रिया खुले तौर पर और नियमों के मुताबिक ही की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की संख्या को छात्रों की जरूरतों के हिसाब से करना है। इस पहल से इन स्कूलों में कर्मचारियों की जो पुरानी कमी चली आ रही थी, वह दूर होगी और साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।