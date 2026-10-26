उत्तराखंड सरकार ने चुनावों से पहले भर्ती पर लगी रोक हटाई
उत्तराखंड के स्कूलों में एक बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने आखिरकर सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है।
इसका मतलब है कि अब स्कूल समितियां छात्रों की संख्या के हिसाब से खाली पदों पर नियुक्तियां कर सकेंगी। उम्मीद है कि इस कदम से क्लासरूम में भीड़ कम होगी और पढ़ाई का माहौल भी बेहतर हो पाएगा।
भर्ती केवल स्वीकृत खाली पदों पर ही होगी
भर्ती सिर्फ उन पदों पर ही होगी जिन्हें आधिकारिक रूप से खाली माना गया है। हर पद को संबंधित अधिकारियों की मंजूरी मिलना जरूरी होगा, ताकि सारा काम व्यवस्थित तरीके से चलता रहे।
स्कूली शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने साफ कहा कि यह पूरी प्रक्रिया खुले तौर पर और नियमों के मुताबिक ही की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की संख्या को छात्रों की जरूरतों के हिसाब से करना है। इस पहल से इन स्कूलों में कर्मचारियों की जो पुरानी कमी चली आ रही थी, वह दूर होगी और साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।