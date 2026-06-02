उत्तराखंड के देवप्रयाग में इनोवा कार खाई में गिरकर अलकनंदा में समाई (फाइल तस्वीर)

उत्तराखंड के देवप्रयाग में 8 लोगों से भरी इनोवा कार खाई में गिरकर अलकनंदा में समाई

लेखन गजेंद्र 04:57 pm Jun 02, 202604:57 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और लुढ़कते हुए अलकनंदा नदी में समा गई। हादसा ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चकासा के पास हुआ है। घटना के समय कार में 8 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों के शव मिल गए हैं। देवप्रयाग पुलिस, राजस्व विभाग और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमें खोज और बचाव कार्य में लगी हैं।