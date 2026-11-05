गुजरात से गंगोत्री जा रहे तीर्थयात्रियों की इनोवा उत्तरकाशी में नदी में गिरी

गुजरात से गंगोत्री जा रहे तीर्थयात्रियों की इनोवा उत्तरकाशी में नदी में गिरी, 4 की मौत

लेखन गजेंद्र 11:27 am Nov 05, 202611:27 am

क्या है खबर?

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां गंगनानी के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। हादसा उस समय हुआ, जब कार धारा कुंड से करीब 20 मीटर आगे डबरानी की ओर थी। हादसे के समय कार में 7 लोग सवार थे, जिसमें 4 की मौत हो गई है। पुलिस और बचाव दल के सदस्यों ने 4 शव बरामद कर लिए हैं। अन्य की तलाश जारी है।