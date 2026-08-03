उत्तराखंड: कांवड़ मेले में 13 फुट से ऊंची कांवड़ पर प्रतिबंध

उत्तराखंड सरकार ने श्रावण कांवड़ मेले के लिए कांवड़ की ऊंचाई 13 फुट तक सीमित कर दी है। यह मेला 30 जुलाई से शुरू हुआ है। हालांकि, मेला शुरू होने से पहले ही यह नियम लागू कर दिया गया था, लेकिन 30 जुलाई को मेला शुरू होने के बाद हरिद्वार में एक दुखद हादसा हो गया।

यहां एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर से लोहे के गर्डर गिरने से 2 कांवड़ियो की जान चली गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि यह पाबंदी भक्तों की सुरक्षा के लिए लगाई गई है, साथ ही इससे यातायात को भी नियंत्रित रखा जा सकेगा।