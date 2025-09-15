उत्तराखंड में बुजुर्ग की कुर्सियां कोटद्वार नगर निगम के कर्मचारी ले गए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तराखंड: बुजुर्ग ने अपनी पेंशन से लगवाई कॉलोनी में कुर्सियां, निगम उखाड़ ले गए

लेखन गजेंद्र 06:21 pm Sep 15, 202506:21 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। दरअसल, यहां के कोटद्वार में एक बुजुर्ग ने अपनी पेंशन से कुछ कुर्सियां मंगवाकर उसे अपनी कॉलोनी में लगवाई थी। इसकी जानकारी नगर निगम को हुई तो उसने सभी कुर्सियों को उठवा लिया और साथ ले गए। कुर्सियों को हटाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है।