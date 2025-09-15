LOADING...
उत्तराखंड में बुजुर्ग की कुर्सियां कोटद्वार नगर निगम के कर्मचारी ले गए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तराखंड: बुजुर्ग ने अपनी पेंशन से लगवाई कॉलोनी में कुर्सियां, निगम उखाड़ ले गए

लेखन गजेंद्र
Sep 15, 2025
06:21 pm
क्या है खबर?

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। दरअसल, यहां के कोटद्वार में एक बुजुर्ग ने अपनी पेंशन से कुछ कुर्सियां मंगवाकर उसे अपनी कॉलोनी में लगवाई थी। इसकी जानकारी नगर निगम को हुई तो उसने सभी कुर्सियों को उठवा लिया और साथ ले गए। कुर्सियों को हटाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है।

नाराजगी

बुजुर्ग ने वीडियो में दी जानकारी

वीडियो एक बुजुर्ग ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इसे उत्तराखंड के कई न्यूज चैनलों ने भी फेसबुक पर साझा किया है। बुजुर्ग वीडियो में बोल रहे हैं, "नगर निगम से गाड़ियां आई हैं और बेंच उखाड़कर ले जा रहे हैं। मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं। इनको जो चाहिए, उठाकर ले जाएं। ये मैंने सार्वजनिक के लिए लगाया था, लेकिन ये गलत काम कर रहे हैं। मैं शिकायत नहीं करूंगा।"

ट्विटर पोस्ट

कॉलोनी में कुर्सियां उखाड़ती नगर निगम की टीम