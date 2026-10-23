दलेर मेहंदी विवाद को थामने की कोशिश, मुख्यमंत्री धामी ने गायक से फोन पर बात की

टिहरी में नवरात्रि कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी को मंच पर गाते हुए रोक दिया था।

मंत्री ने आरोप लगाया कि दलेर नशे में थे और ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि दलेर ने आयोजकों से 35 लाख रुपये लिए थे और नशे में गाकर नवरात्रि के माहौल और प्रशंसकों का अपमान किया है।

यह वीडियो सामने आने के बाद सरकार की काफी आलोचना हुई है।