उत्तराखंड के चमोली में बादल फटे, कई घर बहे; 10 लोग लापता

उत्तराखंड में बादल फटने की घटना जारी है। गुरुवार तड़के चमोली जिले के कई गांवों में बादल फटने से बाढ़ आई है, जिससे कई घर मलबे में बह गए हैं। जानकारी के मुताबिक, तड़के ढाई बजे नंदा नगर के फाली कुंतरी, सैंती कुतरी गांव, भैंसवाड़ा और धुर्मा गांव में बादल फटा है। अभी 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन गांवों में कई मकान मलबे में बह गए हैं। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है।

आपदा मलबे से 2 लोगों को बचाया गया राज्य आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिले के 2 गांवों से 10 लोग लापता हैं। यहां 2 लोगों को मलबे से बचाया गया है। सड़कों को भी काफी नुकसान हुआ है, जिससे राहत और बचाव टीम को मौके तक पहुंचने में समस्या आ रही है। फिलहाल, 3 एंबुलेंस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची है। नंदा नगर में मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ने से भी लोगों में दहशत बनी हुई है।

संदेश मुख्यमंत्री धामी कर रहे निगरानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा को लेकर एक्स पर लिखा, 'चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से आसपास के घरों को क्षति पहुंचने की दुःखद सूचना प्राप्त हुई है। स्थानीय प्रशासन, SDRF, पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इस संबंध में निरंतर प्रशासन से संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।'