उत्तराखंड में 'मोदी जन्मदिन माह' शुरू, धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी भाजपा

इस दौरान 'सेवा की कहानी' जैसे अभियान और नुक्कड़ नाटक भी होंगे। इनके जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड और सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण जैसी नीतियों का प्रचार किया जाएगा। राज्य सरकार अपने सख्त नकल विरोधी कानून (जो मौजूदा छात्र प्रदर्शनों से पहले ही लागू किया गया था) के बारे में भी बताएगी।

इसके अलावा, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम से जुड़ी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। 17 सितंबर से, ये सभी आयोजन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ जुड़ जाएंगे। इनमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंच बढ़ाने के कार्यक्रम और वडनगर (जो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मस्थान है) से वाराणसी तक एक युवा रैली भी शामिल होगी।