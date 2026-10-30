उत्तराखंड में 6 लोगों को लेकर बद्रीनाथ जा रहा हेलीकॉप्टर लापता (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तराखंड में बद्रीनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 6 लोगों के मारे जाने की आशंका

लेखन गजेंद्र 02:50 pm Oct 30, 202602:50 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के पास शुक्रवार को भारी बारिश और घने कोहरे के बीच एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ से लौट रहा था। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग सवार थे, जिसमें सभी के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना के समय हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम और जोशीमठ के बीच था और अचानक उससे संपर्क टूट गया। विमान की तलाश के लिए 2 और हेलीकॉप्टर खोजबीन में लगाए गए हैं।