उत्तराखंड प्रशासन और निहंग सिखों का विवाद समाप्त

उत्तराखंड प्रशासन और निहंग सिखों का विवाद समाप्त, यातायात बहाल

लेखन गजेंद्र 11:05 am Jun 26, 202611:05 am

क्या है खबर?

उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से जारी निहंग सिखों का गतिरोध गुरुवार देर रात समाप्त हो गया। दरअसल, कर्णप्रयाग में स्थानीय और निहंग के बीच हुए संघर्ष और नागरासु गुरुद्वारा मुद्दे को लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश से निहंग सिख उत्तराखंड में प्रवेश करना चाह रहे थे। राज्य सरकार ने उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमा पर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और यातायात प्रभावित हुआ। फिलहाल, बातचीत के बाद देहरादून और आसपास के इलाकों में स्थिति सामान्य है।