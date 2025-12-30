उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 7 की मौत
क्या है खबर?
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 7 यात्रियों की मौत हुई है। हादसा भिकियासैंण-रामनगर मार्ग पर शिलापनी के पास सुबह 8 बजे हुआ है। घटना के समय बस में 18 यात्री सवार थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, निजी बस सुबह करीब 6 बजे द्वाराहाट से निकली थी और भिकियासैंण से रामनगर जा रही थी। तभी भिकियासैंण से 4 किलोमीटर पहले बस अनियंत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने से बस अनियंत्रित हो गई और खाई में लुढ़क गई। पुलिस ने अभी तक 5 शवों को निकाला है। हादसे में घायलों को रस्सी के सहारे ऊपर खींचकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण क्षेत्र में विनायक के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी।
हादसे में कई यात्रियों की मौत की खबर आ रही है, जबकि घायलों की संख्या भी काफी बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और