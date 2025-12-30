उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 7 की मौत

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 7 यात्रियों की मौत हुई है। हादसा भिकियासैंण-रामनगर मार्ग पर शिलापनी के पास सुबह 8 बजे हुआ है। घटना के समय बस में 18 यात्री सवार थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है।