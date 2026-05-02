जनगणना 2027: उत्तर प्रदेश में 22 मई से होगा आगाज, घर-घर होगा सर्वेक्षण

5.25 लाख से अधिक लोग डेटा इकट्ठा करेंगे

सभी 75 जिलों में जानकारी जुटाने के लिए 5.25 लाख से ज्यादा लोग लगेंगे, जिनमें हजारों अधिकारी और सुपरवाइजर भी शामिल होंगे। काम को तेजी से और आसानी से निपटाने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, कागजी फॉर्म भरने का विकल्प भी दिया जाएगा। आप चाहें तो 20 मई तक अपने विवरण ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, जिसके बाद अधिकारी मौके पर आकर इनकी पुष्टि करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि जुटाया गया सारा डेटा गुप्त रखा जाएगा और इसका इस्तेमाल सिर्फ आंकड़ों के लिए होगा। इसलिए, उन्होंने सभी लोगों से सही जानकारी देने की अपील की है, ताकि यह बड़ा प्रोजेक्ट सफल हो सके।