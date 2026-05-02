कई राज्यों में आज बारिश होने की संभावना है

दिल्ली, बिहार समेत 15 राज्यों में बारिश-अंधड़ की चेतावनी, जानिए आपके यहां कैसा रहेगा मौसम

क्या है खबर?

भीषण गर्मी के बीच इन दिनों देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं अंधड़-बारिश के कारण सूरज की तपिश कमजोर पड़ती दिख रही है तो कहीं ओलावृष्टि ने लू के थपेड़ों से राहत प्रदान की है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 15 राज्यों में आंधी-बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में 3-5 डिग्री तक की गिरावट होगी। इसी के साथ 4-5 मई को तेज बारिश चलने का अनुमान जताया गया है।