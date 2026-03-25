मिर्जापुर के बाद अब उन्नाव में बीच रास्ते से खंभा हटाए बिना बनाई सड़क

उत्तर प्रदेश: उन्नाव में बीच रास्ते से खंभा हटाए बिना बनाई सड़क, वीडियो वायरल

लेखन गजेंद्र 12:11 pm Mar 25, 202612:11 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें बीच रास्ते पर बिजली का खंभा हादसे को दावत दे रहा है। वीडियो कई उपयोगकर्ताओं ने साझा किया है। बिजली का यह खंभा उन्नाव के बीघापुर में राजमार्ग पर लगा है, जिसमें से तार भी गुजर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग (PWD) और बिजली विभाग के बीच सामंजस्य न होने की वजह से इस सड़क पर दुर्घटना की संभावना बनी हुई है।