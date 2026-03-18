उत्तर प्रदेश: मिर्जापुर में इंजीनियरों को गजब कारनामा, हैंडपंप हटाए बिना बना दी सड़क

दौरा

मुख्यमंत्री के दौरे से पहले उनको खुश करने की कोशिश

भारत समाचार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह हैंडपंप पूरी तरह चालू था और सड़क के बीच में यह हैंडपंप रात में कई लोगों की दुर्घटना का कारण बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के लिए सड़क को बनाया गया था और विभाग ने जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार को खुश करने के लिए आनन-फानन में यह काम किया है। आरोप है कि इंजीनियर ने खर्चा बचाने के लिए पंप को नहीं हटवाया।