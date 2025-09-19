उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 3 रोडवेज आपस में भिड़ीं (फाइल तस्वीर)

उत्तर प्रदेश: महाराजगंज में आपस में भिड़ीं 3 रोडवेज बस, 40 से अधिक यात्री घायल

लेखन गजेंद्र 12:42 pm Sep 19, 202512:42 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां परिवहन निगम की 3 बसें आपस में टकरा गईं, जिससे 40 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसा भिटौली थाना क्षेत्र में गोरखपुर-महराजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 पर अगया पुल पर हुआ है। हादसे में घायल 15 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं।