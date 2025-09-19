उत्तर प्रदेश: महाराजगंज में आपस में भिड़ीं 3 रोडवेज बस, 40 से अधिक यात्री घायल
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां परिवहन निगम की 3 बसें आपस में टकरा गईं, जिससे 40 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसा भिटौली थाना क्षेत्र में गोरखपुर-महराजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 पर अगया पुल पर हुआ है। हादसे में घायल 15 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं।
हादसा
ओवरटेक के चक्कर में हुआ हादसा
बताया जा रहा है कि महाराजगंज से गोरखपुर जा रही बस अपने पीछे चल रही दूसरी बस से ओवरटेक कर रही थी। तभी सड़क पर सामने से एक तीसरी बस आ गई, जिससे महाराजगंज-गोरखपुर की बस भिड़ गई। तभी पीछे आ रही तेज रफ्तार बस भी उससे टकरा गई। हादसे के समय तीनों बसों में यात्री सवार थे। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। बस चालक की हालत भी गंभीर है।
जांच
आधे घंटे बाद पहुंची एंबुलेंस
दैनिक भास्कर ने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया कि हादसे के बाद करीब आधे घंटे तक एंबुलेंस नहीं पहुंची थी। किसी तरह यात्रियों को बसों से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ यात्री महाराजगंज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि कुछ को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हादसा इतना जबरदस्त था कि कुछ यात्री बस से नीचे गिर गए। बारिश के कारण भी सड़क पर काफी पानी था।