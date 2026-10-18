उत्तर प्रदेश पुलिस ने 'ऑपरेशन दहन' के तहत नष्ट की 418 करोड़ रुपये की ड्रग्स
उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस साल नशीले पदार्थों को नष्ट करने का अब तक का सबसे बड़ा काम किया है। उन्होंने 'ऑपरेशन दहन' के तहत करीब 418 करोड़ रुपये के 1.72 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थ जलाकर खत्म कर दिए। इसकी जानकारी पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्णा ने दी। उन्होंने नशा-मुक्त जीवन का संदेश फैलाने के लिए एक देशव्यापी मोटरसाइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाई।
पुलिस ने शुरू की 80.33 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई
नशीले पदार्थों को खत्म करने के साथ ही पुलिस इस साल 80.33 करोड़ रुपये की ऐसी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर रही है, जिनका संबंध ड्रग्स से जुड़े अपराधों से है। ड्रग तस्करी से जुटाई गई संपत्ति पर कार्रवाई के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस देश में दूसरे नंबर पर है। साल 2026 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ड्रग्स के 4,197 मामले दर्ज किए हैं और 6,076 संदिग्ध तस्करों को पकड़ा है। यह नशा-विरोधी मोटरसाइकिल रैली उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से होते हुए 26 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर पहुंचेगी। इसके बाद, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह और परेड में भी हिस्सा लेगी।