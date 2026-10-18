उत्तर प्रदेश पुलिस ने 'ऑपरेशन दहन' के तहत नष्ट की 418 करोड़ रुपये की ड्रग्स

नशीले पदार्थों को खत्म करने के साथ ही पुलिस इस साल 80.33 करोड़ रुपये की ऐसी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर रही है, जिनका संबंध ड्रग्स से जुड़े अपराधों से है। ड्रग तस्करी से जुटाई गई संपत्ति पर कार्रवाई के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस देश में दूसरे नंबर पर है। साल 2026 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ड्रग्स के 4,197 मामले दर्ज किए हैं और 6,076 संदिग्ध तस्करों को पकड़ा है। यह नशा-विरोधी मोटरसाइकिल रैली उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से होते हुए 26 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर पहुंचेगी। इसके बाद, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह और परेड में भी हिस्सा लेगी।