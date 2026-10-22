पीलीभीत में 13,000 मतदाताओं के नामों में गड़बड़ी, चुनाव आयोग की कार्रवाई; क्या है मामला?

इस विवाद की शुरुआत 13 अक्टूबर को हुई थी। तब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में 16,554 मतदाताओं के नाम और जानकारी में गड़बड़ पाई गई।

कांग्रेस का कहना है कि 13 अक्टूबर को एक व्यक्ति साइबर कैफे में अपना EPIC नंबर बताकर मतदाता पहचान पत्र निकलवाने पहुंचा था।

इसमें उसका नाम और पिता का नाम बदला हुआ था। जबकि, 10 अप्रैल को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में उसकी जानकारी सही थी।