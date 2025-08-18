मेरठ के टोल प्लाजा पर जवान की पिटाई से नाराज हुए ग्रामीण, कार्यालय में तोड़फोड़
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में मेरठ के जिस टोल प्लाजा पर रविवार रात को सेना के जवान को पीटा गया था, वहां सोमवार को ग्रामीणों की भीड़ ने हमला बोल दिया। सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी टोल प्लाजा पर गोटका गांव के 500 लोग लाठी और डंडा लेकर पहुंच गए। उन्होंने कार्यालय में तोड़फोड़ की और नारे लगाए। इस दौरान पुलिस ने उनको शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वे टोल एजेंसी को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े रहे।
नाराजगी
टोल टैक्स से वाहनों को बिना वसूली छोड़ा
टोल प्लाजा पर ग्रामीण इस कदर नाराज थे कि उन्होंने वहां एक भी वाहन से वसूली नहीं होने दी और सभी को बिना पैसे दिए जाने दिया। सैकड़ों ग्रामीण टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कई बैरिकेड्स और खिड़कियां, कंप्यूटर, CCTV तोड़ दिए। कर्मचारियों को बूथ छोड़कर भागना पड़ा। ग्रामीणों ने कहा कि सेना के जवान के साथ ऐसी अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, टोल एजेंसी को हमेशा के लिए बर्खास्त करने तक धरना चलेगा।
विवाद
क्या है मामला?
जम्मू-कश्मीर में तैनात सिपाही कपिल गोटका गांव के निवासी हैं। वह 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद लौटे थे और रविवार रात को श्रीनगर वापस ड्यूटी पर जा रहे थे। करनाल हाईवे पर स्थित भूनी टोल प्लाजा पर जाम और टोल शुल्क लेकर उनकी बहस हो गई। इसके बाद टोल कर्मचारियों ने कपिल और उनके चचेरे भाई को लाठी-डंडे से पीटकर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद कपिल ने सरूरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
ट्विटर पोस्ट
रविवार रात को जवान की पिटाई
In UP's Meerut, an Army Jawan identified as Kapil, returning to the base in J&K, was brutally assaulted by toll plaza staffers after he objected to the long queue at the toll booth. The Army Jawan, was held by a pole and flogged by the miscreants. pic.twitter.com/RGWxtBvhQX— Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 18, 2025
ट्विटर पोस्ट
सोमवार दोपहर को ग्रामीण टोल टैक्स पर तोड़फोड़ करने पहुंचे
भारतीय सेना के जवान की पिटाई के मामले में #मेरठ के भूनी टोल पर आज सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे और टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की, बूथ तोड़ दिया, बूम उखाड़ फेंके— Narendra Pratap (@hindipatrakar) August 18, 2025
टोल प्लाजा के गुंडों ने कल पास के गांव के एक बेकसूर सैनिक की बेरहमी से पिटाई की थी. सैनिक "ऑपरेशन सिंदूर" के बाद घर आया था pic.twitter.com/zdEU3amuwg