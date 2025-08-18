मेरठ के टोल प्लाजा पर जवान की पिटाई से नाराज हुए ग्रामीण, कार्यालय में तोड़फोड़

टोल प्लाजा पर ग्रामीण इस कदर नाराज थे कि उन्होंने वहां एक भी वाहन से वसूली नहीं होने दी और सभी को बिना पैसे दिए जाने दिया। सैकड़ों ग्रामीण टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कई बैरिकेड्स और खिड़कियां, कंप्यूटर, CCTV तोड़ दिए। कर्मचारियों को बूथ छोड़कर भागना पड़ा। ग्रामीणों ने कहा कि सेना के जवान के साथ ऐसी अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, टोल एजेंसी को हमेशा के लिए बर्खास्त करने तक धरना चलेगा।

विवाद

क्या है मामला?

जम्मू-कश्मीर में तैनात सिपाही कपिल गोटका गांव के निवासी हैं। वह 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद लौटे थे और रविवार रात को श्रीनगर वापस ड्यूटी पर जा रहे थे। करनाल हाईवे पर स्थित भूनी टोल प्लाजा पर जाम और टोल शुल्क लेकर उनकी बहस हो गई। इसके बाद टोल कर्मचारियों ने कपिल और उनके चचेरे भाई को लाठी-डंडे से पीटकर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद कपिल ने सरूरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।