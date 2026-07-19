मेरठ में प्रेम प्रसंग में हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है

मेरठ: प्रेमिका बना रही थी शादी का दबाव, युवक ने जहरीला इंजेक्शन देकर की हत्या

लेखन आबिद खान 06:30 pm Jul 19, 202606:30 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक चौंकाने वाला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका की जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या कर दी। घटना को आत्महत्या बताने के लिए युवक ने प्रेमिका की जेब में सुसाइड नोट और सल्फास की गोलियां भी रख दीं। खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक और उसकी प्रेमिका दोनों एक ही अस्पताल में काम करते थे।