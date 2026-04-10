मथुरा में 30 श्रद्धालुओं से भरी स्टीमर पुल से टकराकर नदी में पलटी, 9 की मौत
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के मथुरा में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां श्रद्धालुओं से भरी एक स्टीमर यमुना नदी में पलट गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। घटना वृंदावन में हुई है। सभी श्रद्धालु स्टीमर में सवार होकर वृंदावन से देवराहा बाबा मांठ जा रहे थे। तभी हादसा हुआ। हादसे के समय स्टीमर पर 30 लोग सवार थे। अभी कई लोग बाहर निकाले गए हैं, जबकि 12 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद का दृश्य
UP: मथुरा-वृंदावन की यमुना नदी में पर्यटकों को घुमा रहा स्टीमर पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई, स्टीमर में लगभग 30 लोग सवार थे, अभी कई लोग लापता हैं, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है.— Madan Mohan Soni (@madanmohansoni) April 10, 2026
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है, सभी अधिकारियों को घटना स्थल… pic.twitter.com/RHmeAF4Au3
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
मथुरा के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश चंद रावत ने बताया कि पीड़ित श्रद्धालुओं का परिवार पंजाब के लुधियाना से आया था। हादसे के कारणों का पता नहीं चला, लेकिन बताया जा रहा है कि स्टीमर अनियंत्रित होने से पैंटून पुल से टकराया है, जिससे यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षा जैकेट नहीं पहनाई थी, जिससे उनकी जान नहीं बची। गोताखोर और सेना की मदद से बचाव कार्य चल रहा है।
जांच
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए उसे अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव व राहत कार्य संचालित करने और घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।'