मथुरा में 30 श्रद्धालुओं से भरी स्टीमर पुल से टकराकर नदी में पलटी

मथुरा में 30 श्रद्धालुओं से भरी स्टीमर पुल से टकराकर नदी में पलटी, 9 की मौत

लेखन गजेंद्र 05:01 pm Apr 10, 202605:01 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के मथुरा में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां श्रद्धालुओं से भरी एक स्टीमर यमुना नदी में पलट गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। घटना वृंदावन में हुई है। सभी श्रद्धालु स्टीमर में सवार होकर वृंदावन से देवराहा बाबा मांठ जा रहे थे। तभी हादसा हुआ। हादसे के समय स्टीमर पर 30 लोग सवार थे। अभी कई लोग बाहर निकाले गए हैं, जबकि 12 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं।