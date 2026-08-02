उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस ने शुरू किया 'मिशन सुरक्षा', DGP ने दिए सख्त निर्देश

कांवड़ यात्रा मार्ग पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी असामान्य गतिविधि पर बारीकी से नजर रखे हुए है। अधिकारियों को किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और बड़े अधिकारी खुद मौके पर जाकर जायजा ले रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं या नहीं। कश्मीर में हाल ही में हुए हमलों के बाद यह अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है, जिसका मकसद श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।