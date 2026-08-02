उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस ने शुरू किया 'मिशन सुरक्षा', DGP ने दिए सख्त निर्देश
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और विधानसभा का मानसून सत्र भी करीब है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अत्यधिक सतर्क रहने का निर्देश दिया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश
कांवड़ यात्रा मार्ग पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी असामान्य गतिविधि पर बारीकी से नजर रखे हुए है। अधिकारियों को किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और बड़े अधिकारी खुद मौके पर जाकर जायजा ले रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं या नहीं। कश्मीर में हाल ही में हुए हमलों के बाद यह अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है, जिसका मकसद श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।