NCR में अब PUCC के बिना नहीं मिलेगा ईंधन, उत्तर प्रदेश की प्रदूषण घटाने के लिए 9,585 करोड़ रुपये की योजना

दिल्ली-NCR में BS-IV गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए सरकार देगी 9,585 करोड़

इस काम में तेज़ी लाने के लिए सरकार ने दिल्ली-NCR के लिए 9,585 करोड़ रुपये की एक योजना शुरू की है। अगर आपके पास पुराना ट्रक या बस (जो BS-IV या उससे पहले का मॉडल है) है, तो आपको उसे BS-VI या इलेक्ट्रिक मॉडल में अपग्रेड करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना और लोगों को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।