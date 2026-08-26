उत्तर प्रदेश में अब इंटर्न स्टाइपेंड 25,000 रुपये, 25 लाख छात्रों को मुफ्त में मिलेगा टैबलेट

स्टाइपेंड में इस बढ़ोतरी का मुख्य मकसद इंटर्न की आर्थिक परेशानियों को कम करना और उन्हें सरकारी अस्पतालों में ही सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

छात्र लंबे समय से यह मांग कर रहे थे। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत उच्च शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े योग्य छात्रों के लिए 25 लाख मुफ्त टैबलेट देने को भी हरी झंडी दिखा दी है।

इसका लक्ष्य है कि बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के परिवारों के बच्चों तक डिजिटल शिक्षा को आसानी से पहुंचाया जा सके।