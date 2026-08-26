उत्तर प्रदेश के पास 28 लाख टन चीनी का भंडार, पूरी हो सकती है देश की 2 महीने की जरूरत

राज्य में 2025-26 में चीनी का उत्पादन 2024-25 के मुकाबले कम रहा। 2025-26 में 89.52 लाख टन चीनी बनी, जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा 92.45 लाख टन था। गन्ने की पैदावार घटने और फसल में कुछ समस्याओं के कारण उत्पादन में कमी आई। हालांकि, इसके बावजूद राज्य के पास चीनी का अच्छा-खासा स्टॉक है। 2025-26 में एथेनॉल का उत्पादन काफी बढ़ गया। 2023-24 में जहां 152.4 करोड़ लीटर एथेनॉल बना था, वहीं अब यह बढ़कर 225 करोड़ लीटर तक पहुंच गया। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से चीनी की उपलब्धता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा।