उत्तर प्रदेश के पास 28 लाख टन चीनी का भंडार, पूरी हो सकती है देश की 2 महीने की जरूरत
उत्तर प्रदेश के पास 28 लाख टन से भी ज्यादा चीनी का बड़ा भंडार मौजूद है। यह इतनी चीनी है जिससे देश की 2 महीने की जरूरत आराम से पूरी हो सकती है। राज्य के पास इतनी चीनी अभी है कि वह अपनी जरूरतें अगले 5-6 महीनों तक पूरी कर सकता है। जब बाकी राज्य चीनी की कमी को लेकर चिंतित हैं, तब उत्तर प्रदेश के पास यह अतिरिक्त भंडार है।
उत्तर प्रदेश में घटा उत्पादन, फिर भी स्टॉक भरपूर
राज्य में 2025-26 में चीनी का उत्पादन 2024-25 के मुकाबले कम रहा। 2025-26 में 89.52 लाख टन चीनी बनी, जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा 92.45 लाख टन था। गन्ने की पैदावार घटने और फसल में कुछ समस्याओं के कारण उत्पादन में कमी आई। हालांकि, इसके बावजूद राज्य के पास चीनी का अच्छा-खासा स्टॉक है। 2025-26 में एथेनॉल का उत्पादन काफी बढ़ गया। 2023-24 में जहां 152.4 करोड़ लीटर एथेनॉल बना था, वहीं अब यह बढ़कर 225 करोड़ लीटर तक पहुंच गया। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से चीनी की उपलब्धता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा।