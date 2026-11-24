यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को तुरंत बदली हुई गति सीमा को लागू करने और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने का निर्देश दिया है।

निर्देश दिया गया है कि एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों को फॉग लाइट और रिफ्लेक्टिव टेप लगाने को कहा जाए और चालकों के लिए पूरी सर्दी सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाए।

टोल प्लाजा पर सार्वजनिक घोषणा का इंतजाम हो। साथ ही, शनिवार, रविवार और छुट्टियों पर यातायात सुगम रखा जाए।