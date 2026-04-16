दंगों के बाद UP सरकार का ठेकेदारों को अल्टीमेटम, मजदूरों ने अशांति फैलाई तो लाइसेंस होगा रद्द

उत्तर प्रदेश ने न्यूनतम मजदूरी में 21% की बढ़ोतरी की

मजदूरों की चिंताओं को देखते हुए, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 21% की बढ़ोतरी की है। अब अकुशल काम करने वालों को 13,690 रुपये, अर्ध-कुशल को 15,059 रुपये और कुशल मजदूरों को 16,668 रुपये मिलेंगे। इस बढ़ोतरी के बाद, पैसा सीधे मजदूरों के बैंक खातों में जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही, नए काम पर रखे जाने वाले मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। किसी भी परेशानी की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हाल के हंगामे के बाद, कारखानों में बढ़ी हुई मजदूरी की नई लिस्ट भी लगाई जा रही है।