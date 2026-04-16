दंगों के बाद UP सरकार का ठेकेदारों को अल्टीमेटम, मजदूरों ने अशांति फैलाई तो लाइसेंस होगा रद्द
नोएडा में इसी महीने हुए हिंसक श्रमिक प्रदर्शनों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ठेकेदारों को साफ-साफ कह दिया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर उनके मजदूरों फिर से दंगा या अशांति फैलाते हैं, तो उन ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द हो सकता है या उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर वे अपने मजदूरों को काबू में नहीं रख पाए, तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे।
उत्तर प्रदेश ने न्यूनतम मजदूरी में 21% की बढ़ोतरी की
मजदूरों की चिंताओं को देखते हुए, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 21% की बढ़ोतरी की है। अब अकुशल काम करने वालों को 13,690 रुपये, अर्ध-कुशल को 15,059 रुपये और कुशल मजदूरों को 16,668 रुपये मिलेंगे। इस बढ़ोतरी के बाद, पैसा सीधे मजदूरों के बैंक खातों में जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही, नए काम पर रखे जाने वाले मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। किसी भी परेशानी की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हाल के हंगामे के बाद, कारखानों में बढ़ी हुई मजदूरी की नई लिस्ट भी लगाई जा रही है।