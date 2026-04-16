राजस्थान के कोटा में स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलटी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

राजस्थान के कोटा में स्लीपर बस पलटी, खिड़की से बाहर गिरे यात्रियों को ट्राले ने कुचला

लेखन गजेंद्र 11:28 am Apr 16, 202611:28 am

क्या है खबर?

राजस्थान के कोटा में बुधवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां यात्रियों से भरी एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई और डिवाइडर से जा टकराई। हादसा आरके पुरम थाना क्षेत्र में स्थित हैंगिंग ब्रिज के पास नया गांव के नजदीक हुआ है। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 35 से अधिक घायल हैं। बताया जा रहा है कि बस पलटने से बाद छिटककर बाहर गिरे यात्रियों की ट्राले ने कुचल दिया, जिससे उनकी जान गई।