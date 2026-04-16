TCS ने नासिक ऑफिस का कामकाज रोका, नई भर्तियां भी बंद
क्या है खबर?
धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने महाराष्ट्र के नासिक ऑफिस के कामकाज को अस्थायी रूप से रोक दिया है। कर्मचारियों से कहा गया है कि जांच पूरी होने तक ऑफिस न आएं। इसके साथ ही, कंपनी ने अपनी नई भर्तियां भी बंद कर दी हैं। यह फैसला मामले की गंभीरता को देखते हुए लिया गया है, जिससे पूरे IT सेक्टर में भी चर्चा बढ़ गई है।
जांच
आरोपियों को निलंबित किया, पुलिस जांच तेज
कंपनी ने साफ किया है कि जिन कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं, उन्हें जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक स्पेशल टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है और अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें एक सीनियर HR मैनेजर भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है।
आरोप
महिला कर्मचारियों ने लगाए गंभीर आरोप
आठ महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ लंबे समय तक मानसिक और यौन उत्पीड़न हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि उन पर धार्मिक प्रथाएं अपनाने और धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। शिकायतों में यह भी सामने आया है कि HR विभाग ने कई बार इन मामलों को नजरअंदाज किया। इस घटना के बाद मामला तेजी से फैल गया और अलग-अलग स्तर पर इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
प्रतिक्रिया
सरकार और कंपनी की प्रतिक्रिया
मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है और सरकार ने भी सख्त रुख दिखाया है। अधिकारियों ने कहा है कि कार्यस्थल सुरक्षित होना चाहिए और किसी भी तरह के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों के आधार पर की जाएगी और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।