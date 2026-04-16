TCS ने नासिक ऑफिस का कामकाज रोका, नई भर्तियां भी बंद

जांच आरोपियों को निलंबित किया, पुलिस जांच तेज कंपनी ने साफ किया है कि जिन कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं, उन्हें जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक स्पेशल टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है और अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें एक सीनियर HR मैनेजर भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है।

आरोप महिला कर्मचारियों ने लगाए गंभीर आरोप आठ महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ लंबे समय तक मानसिक और यौन उत्पीड़न हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि उन पर धार्मिक प्रथाएं अपनाने और धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। शिकायतों में यह भी सामने आया है कि HR विभाग ने कई बार इन मामलों को नजरअंदाज किया। इस घटना के बाद मामला तेजी से फैल गया और अलग-अलग स्तर पर इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

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