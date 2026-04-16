भारतीय सिनेमा से इकलौते रणबीर कपूर, टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में चमके

रणबीर कपूर ने दुनियाभर में भारत का मान बढ़ाया है। उन्हें प्रतिष्ठित 'टाइम' मैगजीन की साल 2026 की 'दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों' की सूची में शामिल किया गया है। बड़ी बात ये है कि अपनी बेहतरीन अदाकारी और बॉक्स ऑफिस पर 'एनिमल' जैसी फिल्मों से धमाका करने वाले रणबीर इस साल इस सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को सराहते हुए उन्हें दुनिया के दिग्गजों के बीच स्थान दिया है।

उपलब्धि 100 सबसे प्रभावशाली' हस्तियों की सूची में मिली जगह TIME 100 की ये सूची दुनियाभर के उन चुनिंदा व्यक्तियों के नाम घोषित करती है, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर गहरा प्रभाव छोड़ा हो। इसकी खासियत ये है कि इसमें कला, सिनेमा, राजनीति और खेल सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों को शामिल किया जाता है। रणबीर कपूर का इस सूची में होना न केवल उनके करियर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, बल्कि ये अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा के बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाता है।

गर्व रणबीर ने इन वैश्विक दिग्गजों के साथ साझा किया मंच इस वर्ष TIME 100 की सूची में जगह बनाने वाले भारतीयों की संख्या काफी सीमित है। रणबीर कपूर भारतीय फिल्म उद्योग से इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र अभिनेता हैं। मनोरंजन जगत के अलावा, भारत का नाम रोशन करने वाली अन्य हस्तियों में मशहूर सेलेब्रिटी शेफ और सामाजिक कार्यकर्ता विकास खन्ना का नाम भी इस गरिमामयी सूची में शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी इस सूची में विराजमान हैं।

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सराहना रणबीर विरासत के पीछे भागते नहीं, खुद विरासत बन गए हैं- आयुष्मान खुराना मैगजीन में रणबीर की प्रोफाइल उनके साथी अभिनेता आयुष्मान खुराना ने लिखा है। आयुष्मान के अनुसार रणबीर विरासत के पीछे भागते नहीं, बल्कि अपने अभिनय कौशल से स्वयं एक विरासत बन गए हैं। उन्होंने लिखा कि जहां भारतीय सिनेमा में महानता को बॉक्स-ऑफिस के शोर और आंकड़ों से मापा जाता है, वहीं रणबीर ने दर्शकों की 'भावनात्मक समझ' को शांत तरीके से बदला है। रणबीर अभिनय में चिल्लाने या शोर मचाने के बजाय किरदारों को अपने भीतर उतारते हैं।

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