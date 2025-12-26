उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पति ने अपनी पत्नी की हत्या की

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी-छिपे मोबाइल चलाने पर पत्नी की हत्या, घर के पीछे दफनाया

लेखन गजेंद्र 11:50 am Dec 26, 202511:50 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पति अपनी पत्नी के मोबाइल चलाने से इतना भड़क गया कि उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। घटना बेलघाट थाना क्षेत्र के बसही गांव में 21 दिसंबर को घटी है, जिसका खुलासा गुरुवार को हुआ है। मृतक का नाम खुशबू है, जबकि आरोपी पति अर्जुन है, जो पंजाब के लुधियाना में मजदूरी करता है। अर्जुन ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसे घर के पीछे गड्ढा करके दफना दिया था।