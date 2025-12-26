LOADING...
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पति ने अपनी पत्नी की हत्या की

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी-छिपे मोबाइल चलाने पर पत्नी की हत्या, घर के पीछे दफनाया

लेखन गजेंद्र
Dec 26, 2025
11:50 am
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पति अपनी पत्नी के मोबाइल चलाने से इतना भड़क गया कि उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। घटना बेलघाट थाना क्षेत्र के बसही गांव में 21 दिसंबर को घटी है, जिसका खुलासा गुरुवार को हुआ है। मृतक का नाम खुशबू है, जबकि आरोपी पति अर्जुन है, जो पंजाब के लुधियाना में मजदूरी करता है। अर्जुन ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसे घर के पीछे गड्ढा करके दफना दिया था।

हत्या

क्या है पूरा मामला?

अर्जुन और खुशबू की शादी 2 साल पहले हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। अर्जुन लुधियाना से 15 दिन पहले अपने गांव लौटा था। इस दौरान 21 दिसंबर को उसने खुशबू को चोरी-छिपे मोबाइल चलाते देखा तो भड़क गया। उसने मोबाइल की जानकारी मांगी, जिसको लेकर दोनों में काफी बहस हुई। इसके बाद आरोपी ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। किसी को वारदात का पता न चले, इसलिए खुशबू का शव 6 फिट गड्ढे में दफना दिया।

खुलासा

कैसे हुआ खुलासा?

घटना के बाद अर्जुन ने अपने परिवार और ससुराल में बताया कि खुशबू किसी युवक के साथ भाग गई है। वह अपने साथ 3 हजार रुपये और मोबाइल भी ले गई है। अर्जुन की बात पर उसकी मां और पिता को भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अर्जुन से पूछताछ की तो वह पहले गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ में टूट गया और पूरा जुर्म कबूल कर लिया।

