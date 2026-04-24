उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवक ने पुलिस हिरासत में फांसी लगाई

हाथरस: लड़की भगाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, थाने के शौचालय में फांसी लगाई

लेखन गजेंद्र 10:11 am Apr 24, 202610:11 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक युवक को पुलिस ने नाबालिग लड़की भगाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। युवक ने पुलिस हिरासत में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना चंदपा कोतवाली में गुरुवार रात को घटी है। मृतक की पहचान गाजियाबाद के लोनी निवासी चंद्रपाल (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में थाना प्रभारी और ड्यूटी पर तैनात सिपाही को निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।