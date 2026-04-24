LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / हाथरस: लड़की भगाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, थाने के शौचालय में फांसी लगाई
हाथरस: लड़की भगाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, थाने के शौचालय में फांसी लगाई
उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवक ने पुलिस हिरासत में फांसी लगाई

हाथरस: लड़की भगाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, थाने के शौचालय में फांसी लगाई

लेखन गजेंद्र
Apr 24, 2026
10:11 am
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक युवक को पुलिस ने नाबालिग लड़की भगाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। युवक ने पुलिस हिरासत में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना चंदपा कोतवाली में गुरुवार रात को घटी है। मृतक की पहचान गाजियाबाद के लोनी निवासी चंद्रपाल (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में थाना प्रभारी और ड्यूटी पर तैनात सिपाही को निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

घटना

क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने बताया कि चंद्रपाल कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर चंदपा गांव की एक किशोरी के संपर्क में आया था। लड़की मुस्लिम समुदाय से है। किशोरी के पिता ने 18 अप्रैल को थाने में शिकायत दी कि चंद्रपाल 15 अप्रैल को उनकी 16 वर्षीय बेटे की बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने गुरुवार शाम को लोनी से युवक और किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया, जबकि युवक को हिरासत में लिया गया था।

मौत

थाने में शौचालय जाने के बहाने लगाई फांसी

पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक चंद्रपाल को लोनी से चंदपा थाने लाया गया था। उसने गुरुवार रात को शौचालय जाने की बात कही। करीब 15 मिनट तक जब वह बाहर नहीं आया तो पुलिस को शक हुआ। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो युवक शौचालय के रोशनदान में अंगोछे के सहारे लटका हुआ था। उन्होंने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

पुलिस ने जानकारी दी

Advertisement