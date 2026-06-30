उत्तर प्रदेश में घटाया गया बिजली सरचार्ज, उपभोक्ताओं को 358 करोड़ रुपये की राहत

उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं की 358.31 करोड़ रुपये की बचत

सामने आया है कि जून का सरचार्ज निकालते समय पुरानी बकाया रकमों को मार्च के बिजली खर्च में गलत तरीके से शामिल कर दिया गया था। यह नियमों का सीधा उल्लंघन था और इसी वजह से उपभोक्ताओं को जरूरत से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे थे। इस सुधार के चलते करीब 3.7 करोड़ उपभोक्ताओं को जुलाई में कुल 358.31 करोड़ रुपये की बचत होगी। राज्य बिजली उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस फैसले को उपभोक्ताओं की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने यह भी मांग की है कि जिन लोगों ने पहले ज़्यादा भुगतान कर दिया है, उन्हें जल्द से जल्द रिफंड दिया जाए।