उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग, निकलने लगा धुंआ
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है कि वे कौशांबी जा रहे थे, तभी उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी परेशानी आई और धुंआ निकलने लगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर की तुरंत लखनऊ में लैंडिंग करवाई गई। घटना में किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है और उपमुख्यमंत्री भी सुरक्षित हैं। तकनीकी टीम हेलीकॉप्टर में आई खराबी की जांच कर रही है।
खराबी
उड़ान भरते ही आई खराबी
उपमुख्यमंत्री मौर्य आज कौशांबी के दौरे पर रहने वाले हैं। हेलीकॉप्टर में खराबी के कारण वह सड़क मार्ग से वहां पहुंच रहे हैं। वे कौशांबी में बाबू सिंह डिग्री कॉलेज मैदान, सयारा में आयोजित 2 दिवसीय सरस महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद हेलीकॉप्टर के केबिन में अचानक धुआं भरने लगा और डिस्प्ले बंद हो गई।
बयान
उपमुख्यमंत्री कार्यालय ने दी घटना की जानकारी
उपमुख्यमंत्री के कार्यालय ने एक बयान में कहा, "उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर, जो लखनऊ के ला मार्ट मैदान से कौशांबी के लिए उड़ान भर रहा था, तकनीकी खराबी की वजह से लखनऊ हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी है। हेलीकॉप्टर में अचानक धुआं भर गया, इसलिए आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी।" जानकारी मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं।