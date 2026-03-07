उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग, निकलने लगा धुंआ

खराबी

उपमुख्यमंत्री मौर्य आज कौशांबी के दौरे पर रहने वाले हैं। हेलीकॉप्टर में खराबी के कारण वह सड़क मार्ग से वहां पहुंच रहे हैं। वे कौशांबी में बाबू सिंह डिग्री कॉलेज मैदान, सयारा में आयोजित 2 दिवसीय सरस महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद हेलीकॉप्टर के केबिन में अचानक धुआं भरने लगा और डिस्प्ले बंद हो गई।