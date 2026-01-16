उत्तर प्रदेश में कई दिन धूप के बाद घने कोहरे के साथ ठंड वापस, बारिश होगी 

बारिश

रविवार औऱ सोमवार को बारिश की संभावना

IMD के मुताबिक, प्रदेश के पश्चिमी-मध्य जिलों में शुक्रवार और शनिवार को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिसके चलते दृश्यता प्रभावित होगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 18 या 19 जनवरी के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश व बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।