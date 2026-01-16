उत्तर प्रदेश में कई दिन धूप के बाद घने कोहरे के साथ ठंड वापस, बारिश होगी
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि मकर संक्रांति के बाद मौसम साफ हो जाता है और धूप खिलती है, जबकि शुक्रवार को शीतलहर और घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड लौट आई। यहां के लखनऊ समेत कई जिलों में पिछले कई दिनों से धूप खिल रही थी, जबकि शुक्रवार को सुबह से घना कोहरा छाया रहा। इस बीच दृश्यता 50 मीटर से कम हो गई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बारिश की संभावना जताई है।
बारिश
रविवार औऱ सोमवार को बारिश की संभावना
IMD के मुताबिक, प्रदेश के पश्चिमी-मध्य जिलों में शुक्रवार और शनिवार को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिसके चलते दृश्यता प्रभावित होगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 18 या 19 जनवरी के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश व बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
मौसम
दिल्ली का तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस, इन राज्यों में भी बारिश होगी
दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य बना रहा, जो 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हरियाणा के हिसार का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है। यह मैदानी इलाकों में सबसे अधिक ठंडा रहा। अगले 3 दिनों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब औऱ हरियाणा में बारिश की संभावना है।
ट्विटर पोस्ट
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में घना कोहरा
#WATCH मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश: शहर में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। pic.twitter.com/LT38oNRWN2— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 16, 2026