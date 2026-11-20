जब यह दुखद आई, उस समय मुख्यमंत्री योगी अपने गृह जनपद गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना और गौ-सेवा के बाद जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए।

इसके बाद रामगढ़ताल स्थित चंपा देवी पार्क में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत गोरखपुर मंडल के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करने पहुंचे हैं।

अभी उनके पौड़ी गढ़वाल जाने की पुष्टि नहीं हुई है।