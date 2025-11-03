LOADING...
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चिकन फ्राई को लेकर झगड़ा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खाने को लेकर दूल्हा-दुल्हन पक्ष के बीच मारपीट, 15 घायल

लेखन गजेंद्र
Nov 03, 2025
03:53 pm
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शादी समारोह के दौरान अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां चिकन फ्राई को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग ऐसा भिड़ गए कि 15 लोग घायल हो गए। घटना नगीना क्षेत्र की बताई जा रही है। यहां बारातियों ने शिकायत की थी कि उन्हें कम मात्रा में चिकन फ्राई परोसा जा रहा है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची।

मारपीट

क्या पूरा मामला?

नगीना के कोटरा क्षेत्र से बारात तीबड़ी गांव में स्थित फलक मैरिज हॉल गई थी। यहां दूल्हा-दुल्हन के बीच शादी की रस्म चल रही थी और इसी बीच खाना शुरू हो गया। बाराती खाने में चिकन फ्राई कम मिलने की शिकायत कर रहे थे, जिससे दुल्हा पक्ष के लोगों ने बारातियों की प्लेट में भर-भरकर चिकन फ्राई परोसना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और खूब मारपीट हुई।

जांच

पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया

मारपीट के दौरान लोगों ने एक-दूसरे के ऊपर खाने की प्लेट भी फेंक दी। सोशल मीडिया पर हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। बताया जा रहा है कि मामला शांत होने के कुछ देर बाद फिर से हंगामा शुरू हो गया था। दुल्हन पक्ष के मौलवी ने बताया कि शादी में करीब 2,000 लोगों को बुलाया गया था और 450 किलो मुर्गा था।

ट्विटर पोस्ट

बिजनौर में हंगामा