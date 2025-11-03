उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चिकन फ्राई को लेकर झगड़ा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खाने को लेकर दूल्हा-दुल्हन पक्ष के बीच मारपीट, 15 घायल

लेखन गजेंद्र 03:53 pm Nov 03, 202503:53 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शादी समारोह के दौरान अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां चिकन फ्राई को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग ऐसा भिड़ गए कि 15 लोग घायल हो गए। घटना नगीना क्षेत्र की बताई जा रही है। यहां बारातियों ने शिकायत की थी कि उन्हें कम मात्रा में चिकन फ्राई परोसा जा रहा है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची।