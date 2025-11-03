राजस्थान: जयपुर में बेकाबू डंपर ने एक दर्जन वाहनों को कुचला, 10 लोगों की मौत
क्या है खबर?
राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां के हरमाड़ा थाना क्षेत्र के लोहा मंडी इलाके में एक बेकाबू डंपर ने एक दर्जन से अधिक वाहनों को कुचल दिया, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को मोर्चरी में रखवाया। हादसे के कारण लोहा मंडी और विश्वकर्मा क्षेत्र में लंबा जाम लग गया।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
हरमाड़ा थाने के हैड कांस्टेबल रविंद्र ने बताया कि डंपर दोपहर 1 बजे लोहा मंडी से नंबर-14 होते हुए हाईवे की ओर जा रहा था। उसी दौरान अचानक चालक ने डंपर से नियंत्रण खो दिया और करीब 500 मीटर तक एक दर्जन से अधिक वाहनों को कुचलता हुआ एक दीवार से टकरा गया। उन्होंने बताया कि डंपर द्वारा कुचले गए वाहनों में करीब 50 लोग सवार थे, जिनमें से 10 की मौत हो गई और 25 से अधिक घायल हैं।
भयावहता
क्षत-विक्षत हुए शव
हैड कांस्टेबल रविंद्र ने बताया कि डंपर खाली था। उसने तेज रफ्तार में पहले कार को टक्कर मारी और फिर बाइक, पिकअप, टैम्पो आदि को रौंदता हुआ बढ़ता गया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई शव क्षत-विक्षत हो गए। सड़क पर वाहनों का मलबा और शव बिखरे नजर आए। पुलिस ने आस-पास के लोगों की मदद से वाहनों में फंसे शवों और घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
जयपुर में भीषण सड़क हादसा।— Naresh Parmar (@nareshsinh_007) November 3, 2025
हादसे में 10 लोंगो की मौत की आशंका।
अनियंत्रित डंपर ने कार को मारी जोरदार टक्कर।
टक्कर के बाद डंपर तीन गाड़ियों पर पलट गया।
आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों की हुई जोरदार भिड़ंत।#Accident #CCTV #Jaipur #Rajasthan pic.twitter.com/U3S0524sDp
जाम
हादसे के बाद लगा लंबा जाम
इस हादसे के बाद लोहा मंडी और विश्वकर्मा इलाके में लंबा जाम लग गया। ऐसे में पुलिस को ट्रैफिक को दूसरे मार्ग की ओर मोड़ना पड़ा। पुलिस ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से डंपर और अन्य क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर ट्रैफिक सुचारू कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद का मंजर काफी भयानक था। सड़क पर क्षतिग्रस्त वाहन और क्षत-विक्षत शव बिखरे पड़े थे। हर कोई सोचकर ही सिहर उठा।