राजस्थान: जयपुर में बेकाबू डंपर ने एक दर्जन वाहनों को कुचला, 10 लोगों की मौत

राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां के हरमाड़ा थाना क्षेत्र के लोहा मंडी इलाके में एक बेकाबू डंपर ने एक दर्जन से अधिक वाहनों को कुचल दिया, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को मोर्चरी में रखवाया। हादसे के कारण लोहा मंडी और विश्वकर्मा क्षेत्र में लंबा जाम लग गया।

हादसा कैसे हुआ हादसा? हरमाड़ा थाने के हैड कांस्टेबल रविंद्र ने बताया कि डंपर दोपहर 1 बजे लोहा मंडी से नंबर-14 होते हुए हाईवे की ओर जा रहा था। उसी दौरान अचानक चालक ने डंपर से नियंत्रण खो दिया और करीब 500 मीटर तक एक दर्जन से अधिक वाहनों को कुचलता हुआ एक दीवार से टकरा गया। उन्होंने बताया कि डंपर द्वारा कुचले गए वाहनों में करीब 50 लोग सवार थे, जिनमें से 10 की मौत हो गई और 25 से अधिक घायल हैं।

भयावहता क्षत-विक्षत हुए शव हैड कांस्टेबल रविंद्र ने बताया कि डंपर खाली था। उसने तेज रफ्तार में पहले कार को टक्कर मारी और फिर बाइक, पिकअप, टैम्पो आदि को रौंदता हुआ बढ़ता गया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई शव क्षत-विक्षत हो गए। सड़क पर वाहनों का मलबा और शव बिखरे नजर आए। पुलिस ने आस-पास के लोगों की मदद से वाहनों में फंसे शवों और घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया।