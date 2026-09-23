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उत्तर प्रदेश: पत्नी-पुजारियों की हत्या, बच्चों को बनाया बंधक; 7 घंटे ड्रामे के बाद आरोपी ढेर
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक युवक ने 4 लोगों की हत्या कर दी

उत्तर प्रदेश: पत्नी-पुजारियों की हत्या, बच्चों को बनाया बंधक; 7 घंटे ड्रामे के बाद आरोपी ढेर

लेखन आबिद खान
Sep 23, 2026
10:12 am
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। यहां के अहरौला थाना क्षेत्र में आने वाले शंभूपुर गहजी गांव में एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी और घर में पूजा के लिए आए 2 पुजारियों की हत्या कर दी। फिर 3 बच्चों के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया। इस दौरान उसने अपने ही 7 साल के बेटे को भी गोली मार दी। बाद में पुलिस ने आरोपी को भी ढेर कर दिया।

शुरुआत

कैसे हुई विवाद की शुरुआत?

आरोपी का नाम अरविंद है। बताया जा रहा है कि वो मानसिक तौर पर बीमार था, जबकि उसकी मां समला देवी और पत्नी बबीता का मानना था कि उस पर भूत-प्रेत का साया है।

इसी को लेकर घर में 4 दिन का विशेष अनुष्ठान रखा था।

22 सितंबर की शाम जब अरविंद घर आया और पूजा होते देखी, तो आपा खो बैठा। उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पत्नी बबीता और पूजा करा रहे 2 पुरोहितों को गोली मार दी।

बंधक

आरोपी ने अपने 3 बच्चों को बनाया बंधक

3 लोगों को गोली मारने के बाद अरविंद अपने 3 बच्चों को लेकर घर के कमरे में बंद हो गया। तब तक पुलिस भी पहुंच गई।

पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। इसी बीच कमरे से गोली चलने की आवाज आई। अरविंद ने अपने ही 7 साल के बच्चे को गोली मार दी। इसके बाद पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने का फैसला लिया।

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पुलिस

300 पुलिसकर्मी, ATS के 24 और SOG के 20 जवान बुलाए गए

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 10 थानों के लगभग 300 पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद PAC को भी मौके पर बुलाया गया।

देर रात करीब 11:30 बजे वाराणसी जोन के ADG नवीन अरोड़ा भी मौके पर पहुंचे और रात 12:30 बजे ATS के 24 और SOG के 20 जवान भी घटनास्थल पर पहुंच गए।

ADG अरोड़ा ने बताया कि अंदर से गोली चलने की आवाज आने के बाद पुलिस के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे।

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अभियान

गोली की आवाज सुनते ही दरवाजा तोड़ अंदर घुसी पुलिस

ADG अरोड़ा के मुताबिक, इसके बाद पुलिस ने बिना एक पल गंवाए स्टन ग्रेनेड और टियर गैस का इस्तेमाल किया और दरवाजा तोड़कर तुरंत अंदर घुसी। अरविंद ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

ADG ने कहा, "उसके बेटे को पहले से गोली लग चुकी थी। छोटी बेटी घबराहट में उसके हाथ से छूट गई, जबकि बड़ी बेटी को उसने अपने आगे 'शील्ड' बनाकर पकड़ रखा था। पुलिस की जवाबी गोलीबारी में आरोपी घायल हो गया।"

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