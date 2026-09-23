उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक युवक ने 4 लोगों की हत्या कर दी

उत्तर प्रदेश: पत्नी-पुजारियों की हत्या, बच्चों को बनाया बंधक; 7 घंटे ड्रामे के बाद आरोपी ढेर

लेखन आबिद खान 10:12 am Sep 23, 202610:12 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। यहां के अहरौला थाना क्षेत्र में आने वाले शंभूपुर गहजी गांव में एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी और घर में पूजा के लिए आए 2 पुजारियों की हत्या कर दी। फिर 3 बच्चों के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया। इस दौरान उसने अपने ही 7 साल के बेटे को भी गोली मार दी। बाद में पुलिस ने आरोपी को भी ढेर कर दिया।