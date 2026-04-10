विदेश सचिव विक्रम मिसरी व्हाइट हाउस में मार्को रुबियो से मिले, अगले महीने आएंगे भारत

मुलाकात

FBI के निदेशक काश पटेल से भी मुलाकात

मिसरी ने अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका के रक्षा विभाग में उप सचिव माइकल डफी और एलब्रिज कोल्बी तथा वाणिज्य विभाग में उप सचिव जेफरी केसलर और विलियम किम्मिट से भी मुलाकात की। इसके अलावा, अमेरिकी विदेश विभाग में राजनीतिक मामलों की अवर सचिव एलिसन हूकर के साथ बैठक हुई। मिसरी ने संघीय जांच ब्यूरो (FBI) निदेशक काश पटेल से भी मुलाकात कर आतंकवाद, संगठित अपराध और नशीले पदार्थों से निपटने में भारत-अमेरिका के मजबूत सहयोग पर चर्चा की।