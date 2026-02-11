अमेरिका ने लिया यू-टर्न, PoK और अक्साई चिन को भारत में दिखाने वाला नक्शा हटाया

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने यह पोस्ट 7 फरवरी को साझा की थी, जो नई दिल्ली और वाशिंगटन द्वारा द्विपक्षीय व्यापार समझौते के विवरण की घोषणा के तुरंत बाद था। इसमें अमेरिका के लिए भारत के बाजार को चारों तरफ से खुला दिखाया गया था और लिखा था, "सूखे मेवे और अनाज से लेकर लाल ज्वार और ताज़े और प्रोसेस्ड फलों तक, अमेरिका-भारत समझौते से अमेरिकी उत्पाद के लिए नया मार्केट प्रवेश मिलेगा।"

विवादित क्षेत्रों पर है पाकिस्तान और चीन का दावा

भारत ने लगातार जम्मू-कश्मीर को संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश "भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा बताया है नई दिल्ली का यह भी कहना है कि अक्साई चिन भारतीय भूभाग का अभिन्न अंग है। इससे पहले, चीन के 'मानक मानचित्र' ने अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा किया था। पाकिस्तान भी PoK वाले क्षेत्रों को अपने देश का हिस्सा बताता रहा है। अमेरिका के इस मानचित्र से एक बहस शुरू हो गई थी।