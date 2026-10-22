अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा- भारत की कीमत पर पाकिस्तान से रिश्ता नहीं

रुबियो से पूछा गया कि अमेरिका कैसे पक्का करेगा कि पाकिस्तान के साथ उसके करीबी रिश्ते भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर न करें?

रुबियो ने कहा, "पाकिस्तान के साथ रिश्ता किसी भी तरह से भारत के साथ हमारे रिश्ते की कीमत पर नहीं है।"

उन्होंने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान समेत दुनियाभर के देशों के साथ रिश्ते बनाए रखने की जरूरत है और वॉशिंगटन के रिश्ते, दोनों पड़ोसियों के बीच बड़े झगड़े को रोक सकते हैं।