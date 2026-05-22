अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो का भारत दौरा कितना अहम, क्वाड और व्यापार समेत क्या है एजेंडा?

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो कल यानी 23 मई से भारत दौरे पर हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद रुबियो की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। वे 26 मई तक भारत में रहेंगे। उनकी यह यात्रा ऐसे वक्त हो रही है, जब वैश्विक भू-राजनीति संवेदनशील दौर से गुजर रही है। अमेरिका-ईरान युद्ध, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के नजरिए से ये दौरा अहम है।

दौरा कैसा रहेगा रुबियो का दौरा? रुबियो 4 दिवसीय यात्रा के दौरान कोलकाता, आगरा, जयपुर और दिल्ली का दौरा करेंगे। इस दौरान उच्च स्तरीय रणनीतिक वार्ता के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल होंगी। इस यात्रा में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, शुल्क, रक्षा सहयोग और व्यापक हिंद प्रशांत रणनीति पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। वे क्वाड विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल होने जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी भारत आएंगे।

अहमियत क्यों अहम है रुबियो का भारत दौरा? वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा मार्गों और क्षेत्रीय गठबंधनों पर बढ़ते दबाव के बीच भारत अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है। ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चर्चाएं होने की उम्मीद है। रुबियो की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिका बढ़ती भूराजनीतिक अनिश्चितता के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।

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व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा की उम्मीद यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता पर चर्चा होगी, जिसमें टैरिफ और बाजार पहुंच को लेकर पहले हुए मतभेदों के बाद हाल के महीनों में कुछ सहमति बनी है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत-अमेरिका में आपूर्ति श्रृंखला, विनिर्माण साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग और निवेश के अवसरों जैसे विषयों पर चर्चा हो सकती है। जल्द ही अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भी इस संबंध में भारत का दौरा करने वाला है।

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क्वाड क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे रुबियो रुबियो 26 मई को दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंग। इसमें हिंद-प्रशांत सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। हिंद-प्रशांत में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और स्थिरता बनाए रखने के लिए क्वाड का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इस साल ईरान संघर्ष और वैश्विक व्यापार मार्गों में तनाव को देखते हुए चर्चाओं का भू-राजनीतिक महत्व और भी ज्यादा होने की उम्मीद है।