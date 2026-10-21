26/11 स्मारक से अमेरिका का संदेश- आतंकवाद के मददगारों को नहीं मिलेगी छूट

रुबियो ने बताया कि अमेरिका भले ही पाकिस्तान के साथ उसके परमाणु हथियार और रणनीतिक लोकेशन की वजह से संबंध रखता हो, लेकिन आतंकवाद को लेकर उसका रुख बिल्कुल साफ और कड़ा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी देश आतंकवाद का समर्थन करेगा, अमेरिका उसे बर्दाश्त नहीं करेगा।

कुडियाडी और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ मार्को रुबियो की मुलाकात दिखाती है कि अमेरिका और भारत अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। दोनों देश एक सुरक्षित दक्षिण एशिया बनाने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं।