मार्को रुबियो ने एस जयशंकर को बताया 'बेहतरीन', आखिर क्यों हुई इतनी तारीफ?

रुबियो ने जयशंकर के राजनयिक नेतृत्व को रेखांकित किया

रुबियो ने इस बात पर जोर दिया कि जयशंकर जटिल अंतरराष्ट्रीय मामलों को कितनी स्पष्टता और सूझबूझ से संभालते हैं। उनका मानना है कि जयशंकर का नेतृत्व दोनों देशों के बीच गहरा आपसी सम्मान पैदा करता है। साल 2019 में विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद से, जयशंकर ने भारत को दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण साझेदारियां बनाने में मदद की है। इसके साथ ही, उन्होंने जलवायु परिवर्तन, आर्थिक तरक्की और सुरक्षा जैसे बड़े मसलों पर भारत का प्रभाव बढ़ाने में भी अहम योगदान दिया है।