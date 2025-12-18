अमेरिका में वीजा साक्षात्कार अक्टूबर 2026 तक स्थगित

अमेरिका में वीजा संकट गहराया, H1-B वीजा के लिए साक्षात्कार अगले साल अक्टूबर तक टले

लेखन गजेंद्र 05:24 pm Dec 18, 202505:24 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में H1-B और H-4 वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को फिर झटका लगा है। उनके साक्षात्कार अगले साल अक्टूबर 2026 तक के लिए टाल दिए गए हैं। डेक्कन क्रॉनिकल ने कुछ आवेदकों के हवाले से इसकी पुष्टि की गई है। आव्रजन वकीलों को भी ऐसे मामले मिले हैं, जहां जनवरी 2026 के मध्य में निर्धारित साक्षात्कार अब अक्टूबर 2026 तक के लिए स्थगित हैं। इससे पहले साक्षात्कार फरवरी-मार्च 2026 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था।