अमेरिका में वीजा संकट गहराया, H1-B वीजा के लिए साक्षात्कार अगले साल अक्टूबर तक टले
क्या है खबर?
अमेरिका में H1-B और H-4 वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को फिर झटका लगा है। उनके साक्षात्कार अगले साल अक्टूबर 2026 तक के लिए टाल दिए गए हैं। डेक्कन क्रॉनिकल ने कुछ आवेदकों के हवाले से इसकी पुष्टि की गई है। आव्रजन वकीलों को भी ऐसे मामले मिले हैं, जहां जनवरी 2026 के मध्य में निर्धारित साक्षात्कार अब अक्टूबर 2026 तक के लिए स्थगित हैं। इससे पहले साक्षात्कार फरवरी-मार्च 2026 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था।
वीजा
इससे पहले मार्च 2026 तक स्थगित किए गए थे साक्षात्कार
पिछले दिनों अमेरिकी दूतावासों ने भारत समेत अन्य देशों को सूचित किया था कि वीजा आवेदन करने वालों का अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर दिया गया है। उन्होंने पहले से तय अपॉइंटमेंट को लेकर कोई नई तारीख नहीं दी, लेकिन उन्हें मार्च 2026 तक के लिए रोक दिया गया था। अब ये बढ़ाकर अक्टूबर तक किया गया है। कई पेशेवर लोग, बार-बार साक्षात्कार रद्द होने के कारण फंसे हुए हैं और उनकी नौकरियां खतरे में हैं।
कारण
सोशल मीडिया सत्यापन के कारण बढ़ रहा समय
अमेरिका में वीजा नियमों में बड़े बदलावों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 15 दिसंबर से H-1B आवेदकों और उनके आश्रितों (H-4) के लिए अनिवार्य ऑनलाइन उपस्थिति समीक्षा शुरू की है। इस नई प्रणाली में आवेदकों को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को सार्वजनिक करना होगा, ताकि उनकी अच्छे से जांच हो सके। अमेरिकी आव्रजन अधिकारी वीजा आवेदकों का सोशल मीडिया का सत्यापन कर रहे हैं, जिससे कई H-1B और H-4 अप्वाइंटमेंट बार-बार रद्द किया जा रहा है।