तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान देने की तैयारी में अमेरिका, भारत क्यों चिंतित?

पश्चिम एशिया

भारत की चिंता की ये भी है वजह

भारत ने इजरायल, अमेरिका और UAE वाले I2U2 और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के माध्यम से पश्चिम एशिया की आर्थिक और सुरक्षा संरचना में व्यापक निवेश किया है। तुर्की पर प्रतिबंध हटने को लेकर इजरायल ने भी चिंता जाहिर की है। इस वजह से अगर आगे चलकर अमेरिका और इजरायल में मतभेद बढ़ते हैं, तो पश्चिम एशिया के हालात बिगड़ सकते हैं। ये भारत की व्यापार सुरक्षा, ऊर्जा पारगमन गलियारों और दीर्घकालिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं के अच्छी स्थिति नहीं होगी।