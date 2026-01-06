अमेरिका में निकिता गोडिशाला का हत्यारोपी अर्जुन प्रेमी नहीं था रूममेट, 3 लाख लूटकर भागा

हत्या पैसे उधार लेने की आदत थी- आनंद गोडिशाला इंडियन एक्सप्रेस ने आनंद के हवाले से बताया कि आरोपी को उसका पूर्व प्रेमी कहना सही नहीं है। वह उसका पूर्व फ्लैटमेट है। उस अपार्टमेंट में 4 लोग रहते थे। फिर वह एक अलग फ्लैट में रहने लगी। उन्होंने बताया कि अर्जुन को पैसे उधार लेने की आदत थी, और उसने निकिता से भी पैसे उधार लिए थे। उनको शक है कि जब निकिता ने पैसे लौटाने को कहा होगा, तो आरोपी ने उसे फ्लैट में बुलाकर हमला किया होगा।

जांच भारत आने से पहले आरोपी ने निकिता के बैंक खाते से निकाले 3 लाख रुपये निकिता के परिवार ने बताया है कि अर्जुन ने निकिता की मृत्यु से पहले उससे और उसके रिश्तेदारों से बार-बार पैसों की मांग की थी। निकिता की चचेरी बहन सरस्वती ने अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास में अपनी शिकायत में बताया कि अर्जुन ने भारत भागने से पहले निकिता के बैंक खाते से लगभग 3 लाख रुपये का अनाधिकृत लेन-देन किया था। सरस्वती ने बताया कि अर्जुन पर निकिता के 4 लाख रुपये उधार थे।

घटना क्या है मामला? चंडीगढ़ निवासी अर्जुन ने 2 जनवरी को हॉवर्ड काउंटी पुलिस को निकिता के लापता होने की सूचना दी और खुद भारत आ गया। पुलिस ने CCTV जांच में निकिता को आखिरी बार 31 दिसंबर को अर्जुन के अपार्टमेंट में देखा और 3 जनवरी को अपार्टमेंट की तलाशी में उसका शव पाया। अर्जुन पर हत्या का मामला दर्ज कर, रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ और 5 जनवरी को इंटरपोल और स्थानीय पुलिस की मदद से तमिलनाडु में गिरफ्तार किया गया।

