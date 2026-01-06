अमेरिका में निकिता गोडिशाला का हत्यारोपी अर्जुन प्रेमी नहीं था रूममेट, 3 लाख लूटकर भागा
क्या है खबर?
अमेरिका के मैरीलैंड में तेलंगाना की महिला निकिता गोडिशाला (27) की हत्या के बाद उसके पिता आनंद गोडिशाला ने आरोपी अर्जुन शर्मा (26) को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि अर्जुन को निकिता का प्रेमी बताया जा रहा है, जबकि वह रूममेट था। आरोप है कि अर्जुन ने निकिता से काफी पैसे उधार लिए थे, जिसको लेकर दोनों में विवाद था। उन्होंने दावा किया कि पैसे न लौटाने के लिए अर्जुन ने उनकी बेटी की हत्या की।
हत्या
पैसे उधार लेने की आदत थी- आनंद गोडिशाला
इंडियन एक्सप्रेस ने आनंद के हवाले से बताया कि आरोपी को उसका पूर्व प्रेमी कहना सही नहीं है। वह उसका पूर्व फ्लैटमेट है। उस अपार्टमेंट में 4 लोग रहते थे। फिर वह एक अलग फ्लैट में रहने लगी। उन्होंने बताया कि अर्जुन को पैसे उधार लेने की आदत थी, और उसने निकिता से भी पैसे उधार लिए थे। उनको शक है कि जब निकिता ने पैसे लौटाने को कहा होगा, तो आरोपी ने उसे फ्लैट में बुलाकर हमला किया होगा।
जांच
भारत आने से पहले आरोपी ने निकिता के बैंक खाते से निकाले 3 लाख रुपये
निकिता के परिवार ने बताया है कि अर्जुन ने निकिता की मृत्यु से पहले उससे और उसके रिश्तेदारों से बार-बार पैसों की मांग की थी। निकिता की चचेरी बहन सरस्वती ने अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास में अपनी शिकायत में बताया कि अर्जुन ने भारत भागने से पहले निकिता के बैंक खाते से लगभग 3 लाख रुपये का अनाधिकृत लेन-देन किया था। सरस्वती ने बताया कि अर्जुन पर निकिता के 4 लाख रुपये उधार थे।
घटना
क्या है मामला?
चंडीगढ़ निवासी अर्जुन ने 2 जनवरी को हॉवर्ड काउंटी पुलिस को निकिता के लापता होने की सूचना दी और खुद भारत आ गया। पुलिस ने CCTV जांच में निकिता को आखिरी बार 31 दिसंबर को अर्जुन के अपार्टमेंट में देखा और 3 जनवरी को अपार्टमेंट की तलाशी में उसका शव पाया। अर्जुन पर हत्या का मामला दर्ज कर, रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ और 5 जनवरी को इंटरपोल और स्थानीय पुलिस की मदद से तमिलनाडु में गिरफ्तार किया गया।
पहचान
कौन थीं निकिता गोडिशाला?
तेलंगाना के सिकंदराबाद की निकिता ने फरवरी 2025 में मैरीलैंड स्थित कोलंबिया में वेडा हेल्थ में डेटा और रणनीति विश्लेषक के रूप में काम शुरू किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड पाया। इससे पहले, वह मैनेजमेंट साइंसेज फॉर हेल्थ में डेटा विश्लेषण और विज़ुअलाइजेशन विशेषज्ञ और मैरीलैंड विश्वविद्यालय, बाल्टीमोर काउंटी में कार्यरत थीं। उन्होंने भारत में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट इंटर्न और क्लिनिकल डेटा स्पेशलिस्ट के रूप में काम किया था।